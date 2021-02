Australian Open 2021: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 11 febbraio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 11 febbraio agli Australian Open 2021. Si gioca la seconda parte di incontri del secondo turno. Sulla Rod Laver Arena sarà Rafael Nadal a chiudere la giornata contro lo statunitense Michael Mmoh. Matteo Berrettini affronterà Tomas Machac sulla Margaret Court Arena. Derby azzurro sulla John Cain Arena tra Fabio Fognini e Salvatore Caruso. Lorenzo Sonego, invece, sfiderà Feliciano Lopez. IL programma COMPLETO Rod Laver Arena dalle ore 1 – Collins vs Ka. Pliskova a seguire – Barty vs Gavrilova a seguire – Tsitsipas vs Kokkinakis non prima delle ore 9 – Gauff vs Svitolina a seguire – Mmoh vs Nadal Margaret Court Arena dalle ore 1 – Bencic vs Kuznetsova non prima delle ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il, glie l’didi11agli. Si gioca la seconda parte di incontri del secondo turno. Sulla Rod Laver Arena sarà Rafael Nadal a chiudere la giornata contro lo statunitense Michael Mmoh. Matteo Berrettini affronterà Tomas Machac sulla Margaret Court Arena. Derby azzurro sulla John Cain Arena tra Fabio Fognini e Salvatore Caruso. Lorenzo Sonego, invece, sfiderà Feliciano Lopez. ILCOMPLETO Rod Laver Arena dalle ore 1 – Collins vs Ka. Pliskova a seguire – Barty vs Gavrilova a seguire – Tsitsipas vs Kokkinakis non prima delle ore 9 – Gauff vs Svitolina a seguire – Mmoh vs Nadal Margaret Court Arena dalle ore 1 – Bencic vs Kuznetsova non prima delle ...

