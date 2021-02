infoitsalute : Al Soprani 45 studenti contagiati: rebus tamponi per i 1.200 alunni -

CASTELFIDARDO - Sono 45 gli scolari positivi al Covid che fanno riferimento all'Istituto comprensivo Soprani, quello chiuso dal sindaco di Castelfidardo, Roberto Ascani, dopo l'allarme lanciato da Asur per tre casi di variante inglese del virus.