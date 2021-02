Aggressione a Torre del Greco | identificati due responsabili

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Na) – Sono statidue degli autori di un’avvenuta adel(Napoli) e il cui video era stato diffuso attraverso i social network. Si tratta di un 22enne di Boscotrecase e un 17enne di Boscoreale, entrambi incensurati. I Carabinieri della stazione didele agenti del Commissariato di Polizia didelhanno denunciato entrambi i giovani per lesioni personali. In un primo momento si era parlato diomofoba, ma le forze dell’ordine precisano che la vittima, quando ha presentato denuncia, ha riferito di non essere stato bersaglio di insulti omofobi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

L'hanno seguita. Poi si è scatenata la furia. Calci, pugni e un video per vantarsi di avere picchiato una trans. Hanno un nome i giovani della gang responsabili dell'aggressione a Torre del Greco. Sono stati identificati i due colpevoli. Arrivati dal boschese per il raid avvenuto nei giorni scorsi.