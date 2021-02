Ad RB Hygiene Italia: “Scuole primo riferimento per educare a igiene” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “La scuola rappresenta il primo punto di riferimento per costruire un percorso di consapevolezza e importanza dell’igiene, soprattutto in questo difficile momento storico”. Così Enrico Marchelli, amministratore delegato di RB Hygiene Italia, ha annunciato la ripartenza del progetto ‘igiene insieme’ di Napisan, con cui l’azienda promuove la formazione alle buone pratiche di igiene tra gli alunni delle Scuole primarie e dell’infanzia. “La disinfezione deve essere con noi sempre e non solo in casa – ha aggiunto Marchelli – e visto che i bambini sono la generazione di domani, i nostri investimenti saranno soprattutto diretti all’educazione dei bambini. Per questo il nostro percorso di formazione all’igiene nelle Scuole ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “La scuola rappresenta ilpunto diper costruire un percorso di consapevolezza e importanza dell’, soprattutto in questo difficile momento storico”. Così Enrico Marchelli, amministratore delegato di RB, ha annunciato la ripartenza del progetto ‘insieme’ di Napisan, con cui l’azienda promuove la formazione alle buone pratiche ditra gli alunni delleprimarie e dell’infanzia. “La disinfezione deve essere con noi sempre e non solo in casa – ha aggiunto Marchelli – e visto che i bambini sono la generazione di domani, i nostri investimenti saranno soprattutto diretti all’educazione dei bambini. Per questo il nostro percorso di formazione all’nelle...

condorbox : Ad RB Hygiene Italia: 'Scuole primo riferimento per educare a igiene' #news - Giornaleditalia : Salute: Ad RB Hygiene Italia, 'scuole primo riferimento per educare a igiene' - giornaleradiofm : Salute: Ad RB Hygiene Italia, 'scuole primo riferimento per educare a igiene': Milano, 10 feb. (Adnkronos Salute) -… -

Ultime Notizie dalla rete : Hygiene Italia Salute: ricerca, progetto per scuole 'Igiene insieme' migliora buone pratiche

"Lo scopo di ogni percorso di educazione - ha sottolineato Enrico Marchelli, amministratore delegato di RB Hygiene Italia - è misurare i miglioramenti nei comportamenti, e questa ricerca ci dice che ...

Salute: riparte 'Igiene insieme', progetto per buone pratiche a scuola

... amministratore delegato di RB Hygiene Italia - Uno di questi è un timbro, apposto sulla mano del bambino all'ingresso a scuola, che dovrà essere cancellato durante il giorno lavando le mani: così il ...

Ad RB Hygiene Italia: "Scuole primo riferimento per educare a igiene" Adnkronos Riparte 'Igiene insieme', progetto per buone pratiche a scuola

Milano, 10 feb. (Adnkronos Salute) - Sperimentato con successo tra settembre e dicembre 2020, il progetto 'Igiene insieme' di Napisan torna nelle scuole d'infanzia e primarie con l'obiettivo di render ...

Ricerca, progetto ‘Igiene insieme’ migliora buone pratiche

Condividi questo articolo:Milano, 10 feb. (Adnkronos Salute) – Secondo il 70,3% dei docenti coinvolti nel progetto ‘Igiene insieme’ di Napisan, a 5 mesi dall’inizio dell’anno scolastico i bambini hann ...

"Lo scopo di ogni percorso di educazione - ha sottolineato Enrico Marchelli, amministratore delegato di RB- è misurare i miglioramenti nei comportamenti, e questa ricerca ci dice che ...... amministratore delegato di RB- Uno di questi è un timbro, apposto sulla mano del bambino all'ingresso a scuola, che dovrà essere cancellato durante il giorno lavando le mani: così il ...Milano, 10 feb. (Adnkronos Salute) - Sperimentato con successo tra settembre e dicembre 2020, il progetto 'Igiene insieme' di Napisan torna nelle scuole d'infanzia e primarie con l'obiettivo di render ...Condividi questo articolo:Milano, 10 feb. (Adnkronos Salute) – Secondo il 70,3% dei docenti coinvolti nel progetto ‘Igiene insieme’ di Napisan, a 5 mesi dall’inizio dell’anno scolastico i bambini hann ...