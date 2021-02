‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del 9/02/21 (Di martedì 9 febbraio 2021) Mamma mia, io con questo programma non ce la faccio, quest’anno è davvero più dura che mai. Più che Uomini e Donne è una lunga serie tv incentrata su Gemma Galgani e Armando Incarnato, e se le parti relative alla dama torinese sono così fastidiosamente ripetitive che mi hanno annoiata almeno dal famoso 4 settembre col pennuto Manetti, le parti su Armando mi fanno davvero vergognare di far parte di coloro che, direttamente e indirettamente, contribuiscono al successo di questo programma. Sia chiaro, io non penso che Armando si sia inventato tutto, e tra lui e Nicole Vinti credo a lui quando dice di esser salito in albergo a parlare con lei, quando parla del bacio e via discorrendo, PERò, signori miei, questo non diminuisce nemmeno di un puntino il suo dimostrarsi, per l’ennesima volta, cafone. Armando DA ANNI sta sempre in studio a raccontare mezze verità, a dire e non dire salvo poi, ... Leggi su isaechia (Di martedì 9 febbraio 2021) Mamma mia, io con questo programma non ce la faccio, quest’anno è davvero più dura che mai. Più che Uomini e Donne è una lunga serie tv incentrata su Gemma Galgani e Armando Incarnato, e se le parti relative alla dama torinese sono così fastidiosamente ripetitive che mi hanno annoiata almeno dal famoso 4 settembre col pennuto Manetti, le parti su Armando mi fanno davvero vergognare di far parte di coloro che, direttamente e indirettamente, contribuiscono al successo di questo programma. Sia chiaro, io non penso che Armando si sia inventato tutto, e tra lui e Nicole Vinti credo a lui quando dice di esser salito in albergo a parlare con lei, quando parla del bacio e via discorrendo, PERò, signori miei, questo non diminuisce nemmeno di un puntino il suo dimostrarsi, per l’ennesima volta, cafone. Armando DA ANNI sta sempre in studio a raccontare mezze verità, a dire e non dire salvo poi, ...

robersperanza : Con la vaccinazione delle persone con più di 80 anni prosegue l’impegno per proteggere i nostri anziani che sono st… - carlosibilia : #Ndrangheta e malaffare, 160 arresti in tutta Italia. Oltre 750 agenti della @poliziadistato impegnati nella maxi o… - Agenzia_Ansa : #Cortina, il Mondiale di #sci non parte. Anche domani niente gare. Dopo gli annullamenti della combinata donne ieri… - tresydegiosa : RT @jordanbluue: madonna che palle voi che vi lamentate che amici sta diventando Uomini e Donne, ma secondo voi da 5 mesi chiusi in una cas… - Marina73116437 : RT @joem5s: LA FRANCIA HA VINTO! Uomini in pensione a 62 anni Donne in pensione a 58 VIVA IL CORAGGIO DEL POPOLO FRANCESE! -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ La carriera di una top model col vizio del basket ciociariaoggi.it