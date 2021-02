Thiago Silva | «Poco rispetto dal PSG Non mi hanno offerto neanche un euro»

(Di martedì 9 febbraio 2021), difensore del Chelsea, ha lanciato una forte provocazione al suo ex club Paris Saint-Germain: le dichiarazioni del brasiliano, difensore del Chelsea, ha lanciato una forte provocazione al suo ex club Paris Saint-Germain. Le dichiarazioni del brasiliano ai microfoni di Four Four Two. «Non mipresentatoun’offerta. Non midetto nemmeno “Accetti unper restare con noi?”. È stato devastante. Avevano tre mesi per pianificare tutto, con la pandemia in mezzo, ma nonfatto nulla. Sono stato capitano per otto anni, non uno che ha giocato una sola stagione, e ho vinto un sacco di trofei. Meritavo più, la stessa cosa è successa a Cavani». Leggi su ...

FiorentinaUno : CHELSEA, Thiago Silva verso il rinnovo - - BombeDiVlad : ????#Chelsea, pronto il rinnovo per #ThiagoSilva ??Il giocatore si sarebbe meritato la fiducia del club… - AdMadri10ta : @NassAirPods Des brindilles comme Verratti, Thiago Silva, Mbappe, Bernat, Di Maria, Icardi, Draxler, Sarabia... - Leonaldo__ : @Armeniesta @DoubleK_FCB @BdmbPSG_ @KimmichFanatic Ibra - Thiago Silva - Pastore - Messi - Ronaldo - MdkFBG : @KyloWayne_fcb @Pr3ss_ Forcé de jouer avec Messi, Vieira, Cambiasso, Del Piero, Nedved, Dani Alves, Iniesta, Xavi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Thiago Silva

Sport Mediaset

Me lo ricordo bene quando andò via dal Milan, insieme a, e non voleva proprio andare, era molto dispiaciuto. Aveva un legame emotivo con la città ed il Milan nel suo destino. Nel 2006 lo ..."Ibrahimovic si è costruito un personaggio, per scherzo, non è per niente arrogante. Me lo ricordo bene quando andò via dal Milan, insieme a, e non voleva proprio andarsene, era molto dispiaciuto. Aveva un legame emotivo con la città e il Milan. Nel 2006 lo prese l'Inter, ma doveva già approdare in rossonero". Così l'avvocato ...Thiago Silva e il Chelsea, avanti insieme. Secondo quanto riportato dal Daily Mail infatti, i Blues sono pronti a rinnovare il contratto del difensore brasiliano, arrivato in estate ...Il difensore brasiliano a FourFourTwo: "Non mi hanno mai offerto niente. Nemmeno un 'Thiago, accetti 1 euro per stare con noi?'" ...