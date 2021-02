Sinner: perché quella sconfitta vale come dieci vittorie (Di martedì 9 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di martedì 9 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Jannik Sinner deve ancora compiere 20 anni e pur avendo fin qui bruciato le tappe raggiungendo in breve tempo il n. 32 del mondo, necessita di seguire il suo percorso formativo che, grazie alle enormi ...

Australian Open, Sinner si arrende dopo quattro ore. Giorgi e Errani, buona la prima

Dopo aver salvato un match point, Sinner si è arreso all'ennesimo diritto mancino dell'avversario. ... Ma devo imparare a convivere anche con questo aspetto, perché se arrivi a giocare i quarti o la ...

Tennis: Australian Open, Sinner ko al 1° turno con Shapovalov