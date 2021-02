Scuola, per Anief Draghi deve puntare su organici, classi pollaio e stabilizzazione dei precari (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il sindacato della Scuola Anief torna sul problema delle classi pollaio e dei plessi dismessi, sollecitando il nascente Governo Draghi a stabilizzare l’organico più che pensare di modificare il calendario scolastico. Un riferimento al programma del Premier incaricato, che ha messo fra i punti chiave proprio la Scuola. “Piuttosto che pensare a cambiare il calendario scolastico bisogna agire immediatamente entro il mese di marzo su una pianificazione delle classi“, afferma il Marcello Pacifico, Presidente di Anief, ricordando “continuiamo ad avere classi pollaio, continuiamo ad avere 15.000 plessi dismessi e dobbiamo stabilizzare gli organici, perché continueremo il prossimo anno scolastico ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il sindacato dellatorna sul problema dellee dei plessi dismessi, sollecitando il nascente Governoa stabilizzare l’organico più che pensare di modificare il calendario scolastico. Un riferimento al programma del Premier incaricato, che ha messo fra i punti chiave proprio la. “Piuttosto che pensare a cambiare il calendario scolastico bisogna agire immediatamente entro il mese di marzo su una pianificazione delle“, afferma il Marcello Pacifico, Presidente di, ricordando “continuiamo ad avere, continuiamo ad avere 15.000 plessi dismessi e dobbiamo stabilizzare gli, perché continueremo il prossimo anno scolastico ...

