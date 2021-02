Sanremo 2021 – Amadeus presenta i primi ‘ospitini’ del Festival dello spritz: i Negramaro ed Alessandro Amoroso (Di martedì 9 febbraio 2021) Premesse le abbondanti polemiche (salvifiche per un evento che storicamente vive di questo) che hanno animato l’aspetto ‘pulsante’ del Festival di Sanremo – pubblico sì, pubblico no – ormai il pasticciaccio è fatto, ed ora urge catalizzare l’attenzione generale sull’offerta artistica di una manifestazione che, approfittando del ‘coprifuoco’, quest’anno ‘azzarda’ regalando ampio – decisamente troppo – spazio alle nuove tendenze musicali. Dunque fra Rap, Trap, Indy ed illustri sconosciuti (che ne fanno il Festival dello spritz!), in questa edizione fatica a trovare la sua naturale predisposizione ‘il bel canto’, così come il classico pop italico. Insomma un’edizione abbastanza ‘complicata’ che, visti anche gli evidenti deficit economici, non può nemmeno puntare sui Big d’oltralpe, tante è che al momento ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 febbraio 2021) Premesse le abbondanti polemiche (salvifiche per un evento che storicamente vive di questo) che hanno animato l’aspetto ‘pulsante’ deldi– pubblico sì, pubblico no – ormai il pasticciaccio è fatto, ed ora urge catalizzare l’attenzione generale sull’offerta artistica di una manifestazione che, approfittando del ‘coprifuoco’, quest’anno ‘azzarda’ regalando ampio – decisamente troppo – spazio alle nuove tendenze musicali. Dunque fra Rap, Trap, Indy ed illustri sconosciuti (che ne fanno il!), in questa edizione fatica a trovare la sua naturale predisposizione ‘il bel canto’, così come il classico pop italico. Insomma un’edizione abbastanza ‘complicata’ che, visti anche gli evidenti deficit economici, non può nemmeno puntare sui Big d’oltralpe, tante è che al momento ...

SanremoRai : ?? #Sanremo2021: segui la conferenza stampa in diretta streaming ???? - Raiofficialnews : ?? Tutti i big in gara a #Sanremo2021 ?? - davidemaggio : Ecco il primo promo di #Sanremo2021 con @Fiorello-Renzi. - MeHugIdols : RT @team_world: #Sanremo2021 annunciati nuovi ospiti al Festival di Sanremo, in partenza il 2 marzo?? - MeHugIdols : RT @perchetendenza: #Sanremo2021: Perché è stata presentata in conferenza stampa la 71esima edizione del Festival, che si svolgerà dal 2 al… -