Piano vaccini aggiornato: con Astrazeneca subito a personale scolastico (Di martedì 9 febbraio 2021) Potrà essere avviata "da subito", in parallelo a quella dei soggetti prioritari dalla fase 1, la vaccinazione dei soggetti di età tra 18 e 55 anni con il vaccino Astrazeneca, a partire dal personale scolastico e universitario docente e non docente, le Forze armate e di Polizia, i setting a rischio quali penitenziari e luoghi di comunità ed il personale di altri servizi essenziali, e a seguire il resto della popolazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 febbraio 2021) Potrà essere avviata "da", in parallelo a quella dei soggetti prioritari dalla fase 1, la vaccinazione dei soggetti di età tra 18 e 55 anni con il vaccino, a partire dale universitario docente e non docente, le Forze armate e di Polizia, i setting a rischio quali penitenziari e luoghi di comunità ed ildi altri servizi essenziali, e a seguire il resto della popolazione. L'articolo .

TgLa7 : ++ Aggiornamento Piano #vaccini: tra priorità obesi ed oncologici. Anche trapiantati d'organo, sindrome di Down e malattie critiche - repubblica : ?? Vaccini, aggiornato il piano: priorita' alle persone con malattie. Il criterio del rischio affiancato a quello de… - fattoquotidiano : Vaccini, aggiornamento del piano nazionale per la seconda fase: priorità ai soggetti più vulnerabili, come obesi e… - SmorfiaDigitale : Piano vaccini, priorit alle persone con malattie come tumori, diabete e obesit g... - Zelgadis265 : RT @stebellentani: Piano vaccini. La prima categoria sarà quella dei soggetti 'estremamente vulnerabili' per particolari patologie, indipen… -