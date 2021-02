Oggi in tv, tutta la programmazione di martedì 9 febbraio (Di martedì 9 febbraio 2021) Cosa ci aspetta stasera in tv? Su Rai 1 va in onda il Derby d’Italia mentre su Rai 2 risate ed ironia caratterizzano lo show di Stefano De Martino Stasera tutto è possibile. Su Canale 5 invece spazio alle nuove puntate di DayDreamer – Le ali del sogno. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai A partire dalle 20.30, su Rai1 sarà trasmessa Juventus – Inter, partita delle semifinali di Coppa Italia. Mentre i bianconeri sono ancora in corsa su tutti i fronti per i nerazzurri, già fuori dalle competizioni europee, questa coppa è un obiettivo fondamentale. Su Rai 2 andrà in onda una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, il varietà condotto da Stefano De Martino. Oltre agli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, la serata a tema ‘A spasso nel tempo’ vedrà la ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Cosa ci aspetta stasera in tv? Su Rai 1 va in onda il Derby d’Italia mentre su Rai 2 risate ed ironia caratterizzano lo show di Stefano De Martino Stasera tutto è possibile. Su Canale 5 invece spazio alle nuove puntate di DayDreamer – Le ali del sogno. Ma scopriamolacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai A partire dalle 20.30, su Rai1 sarà trasmessa Juventus – Inter, partita delle semifinali di Coppa Italia. Mentre i bianconeri sono ancora in corsa su tutti i fronti per i nerazzurri, già fuori dalle competizioni europee, questa coppa è un obiettivo fondamentale. Su Rai 2 andrà in onda una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, il varietà condotto da Stefano De Martino. Oltre agli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, la serata a tema ‘A spasso nel tempo’ vedrà la ...

CremoniniCesare : #Milano oggi. Grazie per aver portato le parole di Robin in tutta Italia. Ogni frase acquistata ha contribuito a so… - Tg3web : Da oggi quasi tutta l'Italia torna in fascia gialla. Solo Puglia, Sicilia e Umbria restano in arancione, mentre a P… - matteosalvinimi : Ottima scelta, buon lavoro al dottor #Bertolaso, mi conforta che ci sia lui al piano vaccini della Lombardia, che h… - kahlan1986 : Sono le 10 e ho già pulito casa, fatto pranzo, fatto spesa, messo a posto a tutto e praticato un po' di sano sport!… - GabrielePetrone : RT @cozzolino62: Sindacalista, presidente del Senato, ministro del Lavoro, parlamentare europeo. #FrancoMarini, alla politica e alle batta… -