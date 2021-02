"Mio padre infettato dal Covid in ospedale è tornato a casa in una bara" (Di martedì 9 febbraio 2021) Il drammatico racconto della figlia di un paziente ricoverato nel reparto di neurochirurgia di Perugia. "Era negativo al tampone, cosa è successo durante la degenza? Farò un esposto in Procura". Leggi su repubblica (Di martedì 9 febbraio 2021) Il drammatico racconto della figlia di un paziente ricoverato nel reparto di neurochirurgia di Perugia. "Era negativo al tampone, cosa è successo durante la degenza? Farò un esposto in Procura".

fattoquotidiano : “Non c’è budget”, niente cannula per il bimbo disabile. La denuncia del padre: “Per il sistema sanitario calabrese… - lorepregliasco : Per gli amanti delle mie mensole: sono passato da mio padre (che non fa il virologo ma il libraio antiquario) e qua… - repubblica : Kashmir, il padre che si scava la tomba per protesta contro l'esercito: 'Ridatemi il corpo di mio figlio, o mi sepp… - HankHC91 : RT @bettywrong: L’etica del “per sempre”: l’amore e la memoria possono donare l’immortalità. Su @Avvenire_Nei una bellissima lettura di #Le… - StraNotizie : 'Mio padre infettato dal Covid in ospedale è tornato a casa in una bara' -