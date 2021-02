Mi resta un dubbio di fondo: Mario Draghi agirà in favore degli italiani o della finanza? (Di martedì 9 febbraio 2021) Sul piano della politica interna è quasi certo l’appoggio da parte dei partiti, escluso Fratelli d’Italia, al governo Draghi. E non si sa se si tratterà di un governo tecnico o politico. Tuttavia l’andamento delle consultazioni fa capire che l’azione di Draghi si realizzerà in una rivincita del neoliberismo nei confronti di quei timidi tentativi contrari posti in essere dal governo Conte due. Questa previsione è deducibile da quanto detto in una lunga intervista da Christine Lagarde, che nell’esultare per l’incarico dato a Draghi ha ribadito che il debito pubblico degli Stati membri dell’Ue economicamente più deboli è intoccabile e assurda sarebbe la loro monetizzazione (cioè il pagamento dei debiti tramite l’emissione di nuova moneta), e giustifica questo atteggiamento ritenendo che lo sviluppo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Sul pianopolitica interna è quasi certo l’appoggio da parte dei partiti, escluso Fratelli d’Italia, al governo. E non si sa se si tratterà di un governo tecnico o politico. Tuttavia l’andamento delle consultazioni fa capire che l’azione disi realizzerà in una rivincita del neoliberismo nei confronti di quei timidi tentativi contrari posti in essere dal governo Conte due. Questa previsione è deducibile da quanto detto in una lunga intervista da Christine Lagarde, che nell’esultare per l’incarico dato aha ribadito che il debito pubblicoStati membri dell’Ue economicamente più deboli è intoccabile e assurda sarebbe la loro monetizzazione (cioè il pagamento dei debiti tramite l’emissione di nuova moneta), e giustifica questo atteggiamento ritenendo che lo sviluppo ...

