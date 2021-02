Mamma ho preso il morbillo: com’è diventato il piccolo Alex (Di martedì 9 febbraio 2021) Mamma ho preso il morbillo: chi è il piccolo Alex e cosa fa oggi l’attore del film che in America ha un altro nome A seguito ai due film Mamma ho perso l’aereo, in America c’è stato il terzo appuntamento della saga del 1997 chiamato Home Alone 3, noto in Italia con il nome Mamma, ho preso il morbillo. Se i primi due film sono stati dei regista Chris Columbus, nel terzo sono stati diversi sia il regista che i protagonisti. Via il personaggio di Kevin interpretato da Macaulay Culkin, in questa pellicola c’è Alex David Linz che interpreta proprio l’omonimo Alex. Inizialmente doveva esserci continuità e anche in questo caso il protagonista doveva essere Culkin ma l’attore rifiutò, pare, ... Leggi su ck12 (Di martedì 9 febbraio 2021)hoil: chi è ile cosa fa oggi l’attore del film che in America ha un altro nome A seguito ai due filmho perso l’aereo, in America c’è stato il terzo appuntamento della saga del 1997 chiamato Home Alone 3, noto in Italia con il nome, hoil. Se i primi due film sono stati dei regista Chris Columbus, nel terzo sono stati diversi sia il regista che i protagonisti. Via il personaggio di Kevin interpretato da Macaulay Culkin, in questa pellicola c’èDavid Linz che interpreta proprio l’omonimo. Inizialmente doveva esserci continuità e anche in questo caso il protagonista doveva essere Culkin ma l’attore rifiutò, pare, ...

