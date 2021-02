Le nomination ai Critics’ Choice Awards 2021 e l’exploit di Netflix (Di martedì 9 febbraio 2021) Nonostante il mondo del cinema sia stato messo a soqquadro dal coronavirus, la tradizionale Awards season è ormai a pieno regime. Pur con cerimonie per forza di cose ridotte all’osso o profondamente modificate, fervono i lavori e in queste settimane si stanno annunciando le varie nomination: dopo i Golden Globes, infatti, è la volta dei Critics’ Choice Awards. I riconoscimenti assegnati dall’associazione americana dei critici cinematografici e televisivi saranno consegnati il 7 marzo. In un anno appunto molto delicato per il cinema, con la chiusura delle sale imposta dalla pandemia, non sorprende l’exploit dei titoli delle piattaforme di streaming. In particolare è Netflix a farla da padrone, piazzando numerosi titoli in tutte le categorie principali (sui 10 candidati ... Leggi su wired (Di martedì 9 febbraio 2021) Nonostante il mondo del cinema sia stato messo a soqquadro dal coronavirus, la tradizionaleseason è ormai a pieno regime. Pur con cerimonie per forza di cose ridotte all’osso o profondamente modificate, fervono i lavori e in queste settimane si stanno annunciando le varie: dopo i Golden Globes, infatti, è la volta dei. I riconoscimenti assegnati dall’associazione americana dei critici cinematografici e televisivi saranno consegnati il 7 marzo. In un anno appunto molto delicato per il cinema, con la chiusura delle sale imposta dalla pandemia, non sorprendedei titoli delle piattaforme di streaming. In particolare èa farla da padrone, piazzando numerosi titoli in tutte le categorie principali (sui 10 candidati ...

