Inter, finanziamento da 200 milioni per evitare la cessione (Di martedì 9 febbraio 2021) Non solo Coppa Italia. L'Inter gioca una partita cruciale anche fuori dal campo con Suning alla ricerca di una finanziamento da 200 milioni. I dettagli Secondo Il Sole 24 Ore, Suning sta cercando un finanziamento da 150-200 milioni di euro per superare il momento di difficoltà. L'obiettivo della società proprietaria dell'Inter è quello di mantenere il controllo sul club ed evitare quindi di cedere le quota di maggioranza a BC Partners, che nel frattempo attende una risposta per la prima offerta presentata.

