"In beneficenza il risarcimento per la morte di Daniele": i genitori dell'arbitro ucciso a Lecce si costituiranno parte civile contro Antonio De Marco (Di martedì 9 febbraio 2021) Il 33enne fu massacrato in caso dall'ex inquilino insieme alla fidanzata Eleonora. Il 18 febbraio si aprirà davanti alla Corte di Assise del capoluogo salentino il processo contro l'assassino reo confesso Leggi su repubblica (Di martedì 9 febbraio 2021) Il 33enne fu massacrato in caso dall'ex inquilino insieme alla fidanzata Eleonora. Il 18 febbraio si aprirà davanti alla Corte di Assise del capoluogo salentino il processol'assassino reo confesso

