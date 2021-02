Highlights Berrettini-Anderson 7-69 | 7-5 | 6-3 | primo turno Australian Open 2021 VIDEO

Highlights Berrettini-Anderson 7-6(9), 7-5, 6-3: primo turno Australian Open 2021 (VIDEO) (Di martedì 9 febbraio 2021) Il VIDEO degli Highlights del primo turno degli Australian Open 2021 tra Matteo Berrettini e Kevin Anderson. Un match vinto dal romano per 7-6(9) 7-5 6-3 e deciso in buona parte nel lottatissimo primo set, all’interno del quale l’azzurro ha salvato ben otto set point. Hanno fatto poi la differenza un break nel secondo e un break nel terzo set, in un match dove, presenti due grandi servitori, si è giocato ben poco in risposta. L’azzurro attende ora al secondo turno il qualificato ceco Tomas Machac. In alto le azioni salienti della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Ildeglideldeglitra Matteoe Kevin. Un match vinto dal romano per 7-6(9) 7-5 6-3 e deciso in buona parte nel lottatissimoset, all’interno del quale l’azzurro ha salvato ben otto set point. Hanno fatto poi la differenza un break nel secondo e un break nel terzo set, in un match dove, presenti due grandi servitori, si è giocato ben poco in risposta. L’azzurro attende ora al secondoil qualificato ceco Tomas Machac. In alto le azioni salienti della partita. SportFace.

infoitsport : VIDEO Berrettini-Anderson, Australian Open: highlights e sintesi. Il romano chiude in tre partite un incontro insid… - boo_01111 : Medvedev vs Berrettini; Rublev vs Fognini | ATP Cup 2021 Final Highlights - infoitsport : VIDEO Medvedev-Berrettini 6-4 6-2: highlights e sintesi ATP Cup. Il romano non ribalta il pronostico - infoitsport : LIVE Italia-Spagna 3-0 ATP Cup in DIRETTA: finale contro la Russia! Highlights e montepremi. Berrettini: 'Un onore' - zazoomblog : LIVE Italia-Spagna 3-0 ATP Cup in DIRETTA: finale contro la Russia! Highlights e montepremi. Berrettini: “Un onore”… -