Governo, totoministri: la squadra (con tante donne) annotata sul taccuino di Mario Draghi (Di martedì 9 febbraio 2021) Governo Draghi ministri possibili – Martedì 9 febbraio 2021. Impensabile che il professor Draghi stia lì col bilancino, pronto ad accontentare il “palato” dei vari partiti a cui fanno “gola” soprattutto alcuni ministeri. Stando alle delegazioni che hanno partecipato alle varie consultazioni il premier incaricato da Mattarella per la formazione di un Governo di «alto profilo» sarebbe sempre più orientato a costituire una squadra di tecnici e figure professionali con connotazione politica. E l’unica persona con cui l’ex presidente della Bce starebbe avendo un dialogo diretto è proprio il Capo di Stato, che ha riposto in lui piena fiducia. leggi anche l’articolo —> Programma Draghi, «priorità a vaccino, scuola e lavoro»: l’agenda del nuovo premier Governo ... Leggi su urbanpost (Di martedì 9 febbraio 2021)ministri possibili – Martedì 9 febbraio 2021. Impensabile che il professorstia lì col bilancino, pronto ad accontentare il “palato” dei vari partiti a cui fanno “gola” soprattutto alcuni ministeri. Stando alle delegazioni che hanno partecipato alle varie consultazioni il premier incaricato da Mattarella per la formazione di undi «alto profilo» sarebbe sempre più orientato a costituire unadi tecnici e figure professionali con connotazione politica. E l’unica persona con cui l’ex presidente della Bce starebbe avendo un dialogo diretto è proprio il Capo di Stato, che ha riposto in lui piena fiducia. leggi anche l’articolo —> Programma, «priorità a vaccino, scuola e lavoro»: l’agenda del nuovo premier...

pippopisano : Da stamattina mi frulla in testa un pensierino. Se #Draghi metterà #Salvini dentro il governo come ministro sarà pe… - rep_bari : Totoministri nel governo Draghi, Decaro si smarca: 'Resterò a fare il sindaco di Bari' [aggiornamento delle 08:09] - Paolo_ADP10 : RT @AxiaFel: Il “governo dei migliori”? Nel totoministri appena sentito al TG: Speranza, Carfagna, Lamorgese, Bellanova, Boeri. È uno scher… - Sablab : Nell'asta del #Fantagoverno si parla di riconferme come quella di #Franceschini . Spiegatemi cotanta inamovibilità,… - SimoneAlliva : Come dice Alessandro Campi oggi su @ildubbionews Tecnici o politici, poco importa. 'La composizione di governo ri… -