Governo: Causin e l'addio a Fi, 'scelta consapevole, Draghi quintessenza europeismo' (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Sì, assolutamente. Lascerei Forza Italia" anche dopo tutto quello che è accaduto dopo la fine del Conte II. Lo ha spiegato il senatore del Misto Andrea Causin dopo le consultazioni. "Abbiamo fatto una scelta consapevole, c'era un appello molto forte del presidente della Repubblica. Non dimentichiamo che il Parlamento è fermo e quella scelta era legata al fatto che il Parlamento doveva essere molto attivo nella crisi. Si è configurato un altro scenario, non mi pare sia di minor valore. E' stata una scelta fatta per l'Europa e il presidente incaricato è la quintessenza dell''europeismo", ha spiegato Causin. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Sì, assolutamente. Lascerei Forza Italia" anche dopo tutto quello che è accaduto dopo la fine del Conte II. Lo ha spiegato il senatore del Misto Andreadopo le consultazioni. "Abbiamo fatto una, c'era un appello molto forte del presidente della Repubblica. Non dimentichiamo che il Parlamento è fermo e quellaera legata al fatto che il Parlamento doveva essere molto attivo nella crisi. Si è configurato un altro scenario, non mi pare sia di minor valore. E' stata unafatta per l'Europa e il presidente incaricato è ladell''", ha spiegato

