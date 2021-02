Diffidati Juventus-Inter, bianconeri a rischio squalifica per eventuale finale Coppa Italia (Di martedì 9 febbraio 2021) Tutto pronto per Juventus-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia 2020/2021: andiamo a scoprire chi sono i Diffidati tra le fila dei bianconeri, ben dieci vista la formula della Coppa nazionale che prevede l’entrata in diffida al primo cartellino rimediato e la squalifica al secondo ottenuto. Gli ammoniti tra ottavi, quarti e semifinale di andata almeno per una volta sono Alex Sandro, Arthur, Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, Cristiano Ronaldo, De Ligt, Demiral, Morata, Rabiot e tutti in caso di ulteriore giallo salterebbero l’eventuale finale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Tutto pronto per, semidi ritorno di2020/2021: andiamo a scoprire chi sono itra le fila dei, ben dieci vista la formula dellanazionale che prevede l’entrata in diffida al primo cartellino rimediato e laal secondo ottenuto. Gli ammoniti tra ottavi, quarti e semidi andata almeno per una volta sono Alex Sandro, Arthur, Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, Cristiano Ronaldo, De Ligt, Demiral, Morata, Rabiot e tutti in caso di ulteriore giallo salterebbero l’. SportFace.

