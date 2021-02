Covid | aggiornamento piano vaccini | priorità a obesi e malati oncologici

(Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 6 le categorie che verranno vaccinate prioritariamente nella seconda fase della campagna vaccinale anti-. La prima sarà quella dei soggetti “estremamente vulnerabili” per particolari patologie, indipendentemente dall’età. Lo prevede l’delnazionale vaccinazioni per SarsCov2. I soggetti ‘estremamente vulnerabili’ sono quelli con patologie valutate come “particolarmente critiche in quanto correlate al tasso di letalità associata

ItalyinSPb : EMERGENZA COVID-19 A SAN PIETROBURGO. AGGIORNAMENTO STATISTICO 9 FEBBRAIO 2021 - paolochiodini : RT @vittoriosimeon: Dentro i dati settimanali di sorveglianza Covid-19. Aggiornamento del monitoraggio a cura dell’ @AIEpidemiologia sull’a… - rep_napoli : Covid, vaccini: in Campania arrivate le 49mila dosi Pfizer [aggiornamento delle 14:11] - vittoriosimeon : Dentro i dati settimanali di sorveglianza Covid-19. Aggiornamento del monitoraggio a cura dell’ @AIEpidemiologia su… - AnsaPuglia : Covid:aggiornamento posti Intensiva,Puglia verso zona gialla. Inseriti altri 130 posti attivati da fine novembre ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid aggiornamento

Over 70 Tra le fasce prioritarie nella fase 2 di vaccinazioni anti -, l'del Piano vaccinale prevede pure gli over 70 (categorie 2 e 3) e ciò in virtù del più alto tasso di ......che le nuove varianti possano minare l'efficacia di questi vaccini anti -di prima generazione è ancora in discussione, ma alcuni sviluppatori si sono già lanciati in programmi di...La task force regionale comunica che ieri, 8 febbraio, sono stati processati 1.136 tamponi e fra questi 104 residenti postivi in Basilicata ...Vaccino anti Covid, chi lo farà prima e chi per ultimo? Nella seconda fase della campagna vaccinale sono 6 le categorie che verranno vaccinate prioritariamente. Come sappiamo, ...