Bologna-Milan Primavera (1-0): Rabbi segna su errore di Jungdal | LIVE NEWS (Di martedì 9 febbraio 2021) Alle 15 andrà in scena Bologna-Milan, gara valida per la nona giornata del campionato Primavera 1: segui con il LIVE testuale del match Bologna-Milan Primavera (1-0): Rabbi segna su errore di Jungdal LIVE NEWS Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 9 febbraio 2021) Alle 15 andrà in scena, gara valida per la nona giornata del campionato1: segui con iltestuale del match(1-0):sudiPianeta

AntoVitiello : Daniel #Maldini oggi gioca con la squadra Primavera, alle 15.00 Bologna-Milan - CCokina12 : RT @MilanPress_it: 13' - #BolognaMilan 1-0 Roback! Si fa rivedere il Milan dalle parti di Molla con lo svedese che si gira e calcia in por… - MilanPress_it : 13' - #BolognaMilan 1-0 Roback! Si fa rivedere il Milan dalle parti di Molla con lo svedese che si gira e calcia i… - MilanLiveIT : Daniel #Maldini ritorna in #Primavera: titolare in #BolognaMilan ?????? - ac_habana : GOL BOLOGNA ??SIMONE RABBI Bologna 1 - AC Milan 0 #SempreMilan -