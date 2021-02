Blitz all’alba tra Cori e Velletri: in manette 8 persone per traffico di stupefacenti (Di martedì 9 febbraio 2021) A partire dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina hanno arrestato 8 persone a Cori, Velletri, Napoli, Butera e Porto San Giorgio. Inoltre sono state notificate altre due misure cautelari emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Le accuse rivolte agli indagati sono di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e spaccio di cocaina. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 febbraio 2021) A partire dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina hanno arrestato 8, Napoli, Butera e Porto San Giorgio. Inoltre sono state notificate altre due misure cautelari emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Le accuse rivolte agli indagati sono di associazione finalizzata alillecito di sostanzee spaccio di cocaina. su Il Corriere della Città.

