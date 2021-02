Biglietto non obliterato, aggredisce due guardie giurate sul bus: denunciato (Di martedì 9 febbraio 2021) Non aveva obliterato il Biglietto e quando le guardie giurate gli hanno chiesto i documenti per compilare la sanzione, lui le ha aggredite a calci e spintoni. Per questo motivo venerdì (5 febbraio) un giovane di Seriate è stato denunciato dagli agenti della polizia locale che l’hanno ritracciato a casa grazie al sistema di videosorveglianza del paese. L’episodio è accaduto su un mezzo della linea Sab che da Berzo san Fermo arriva a Bergamo. Nei pressi di Albano Sant’Alessandro, sono salite a bordo due guardie giurate per controllare che tutti i passeggeri avessero il regolare documento di viaggio. Quando l’hanno chiesto al ragazzo, con piccoli precedenti per furto, lui ne ha mostrato uno non obliterato. Gli operanti gli hanno chiesto i documenti per la ... Leggi su bergamonews (Di martedì 9 febbraio 2021) Non avevaile quando legli hanno chiesto i documenti per compilare la sanzione, lui le ha aggredite a calci e spintoni. Per questo motivo venerdì (5 febbraio) un giovane di Seriate è statodagli agenti della polizia locale che l’hanno ritracciato a casa grazie al sistema di videosorveglianza del paese. L’episodio è accaduto su un mezzo della linea Sab che da Berzo san Fermo arriva a Bergamo. Nei pressi di Albano Sant’Alessandro, sono salite a bordo dueper controllare che tutti i passeggeri avessero il regolare documento di viaggio. Quando l’hanno chiesto al ragazzo, con piccoli precedenti per furto, lui ne ha mostrato uno non. Gli operanti gli hanno chiesto i documenti per la ...

