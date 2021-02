Aveva scalato tutto il mondo | lo hanno ucciso le montagne di casa

Leggi su chenews

(Di martedì 9 febbraio 2021) La tragedia dopo le tantissime escursioni in giro per il. Poi tra le sue, l’incredibile destino. Cimenti (Web) Carlalberto Cimenti,46 anni ed era uno degliri più esperti del nostro paese. In giro per ille vette più prestigiose e pericolose. Conosceva ledisua, dell’Alta Valle di Susa, come le sue tasche, ma proprio qui, i suoi giorni sono finiti. Una valanga, il rischio non calcolato. Insieme al compagno escursionista Patrick Negro, Carlalberto Cimenti, detto Cala si apprestava a compiere quella che per lui non era altro che una passeggiata. La Cima del Bosco, il Col Chalvet, tra Cesana e Sauze di Cesana. A 12 anni, Cimenti già scalava il Monte ...