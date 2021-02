Australian Open 2021 | esordio morbido per Rafael Nadal che supera in scioltezza Laslo Djere

(Di martedì 9 febbraio 2021) E’ durato poco meno di due ore il match d’diagli. Il maiorchino si è sbarazzato senza troppi problemi del serbocon il punteggio di 6-3 6-4 6-1. Una vittoria netta e convincente utile allo spagnolo per rompere il ghiaccio e prendere confidenza con la Rod Laver Arena.parte forte sempre in pressione e porta a casa così i primi tre giochi consecutivi, con tanto di break. La superiorità è del maiorchino evidente, lo spagnolo sfrutta tutte le incertezze dell’avversario per strappargli nuovamente il servizio portandosi sul 5-1.prova a reagire con determinazione tanto che recupera uno dei due break di svantaggio ma non riesce a rientrare definitivamente e ...

Seconda giornata degli, primo Slam della stagione in corso al Melbourne Park. Il torneo è visibile su Eurosport , canali 210 e 211 del bouquet Sky Sonego, prova solida contro Querrey: 7 - 5, 6 - 4, 6 - 4 ...Lorenzo Sonego e Salvatore Caruso accedono al secondo turno degli2021 , come Camila Giorgi e Sara Errani nel day 1 .Seppi, non è la solita Australia: il ko con ...Buona partenza per Lorenzo Sonego agli Australian Open in corso a Melbourne: l’azzurro ha battuto per 7-5 6-4 6-4 lo statunitense Sam Querrey, qualificandosi al secondo turno dello Slam australiano. M ...E' durato poco meno di due ore il match d'esordio di Rafael Nadal agli Australian Open 2021. Il maiorchino si è sbarazzato senza troppi problemi del serbo Laslo Djere con il punteggio di 6-3 6-4 6-1.