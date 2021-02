Australian Open 2021: Elisabetta Cocciaretto, sconfitta che fa male. Mona Barthel passa in rimonta (Di martedì 9 febbraio 2021) Si conclude al primo turno, in maniera per certi versi inaspettata, il torneo di Elisabetta Cocciaretto. La ventenne marchigiana, che aveva passato le qualificazioni a Dubai, viene estromessa in rimonta dalla tedesca Mona Barthel, che vince con il punteggio di 3-6 6-4 6-4 in due ore e 7 minuti. Per l’attuale numero 127 del mondo, che fino allo Yarra Valley Classic della settimana scorsa non aveva vinto un match a livello WTA o Slam da un anno e mezzo, al secondo turno sfiderà la ceca Karolina Muchova. Rimangono così in tabellone, delle italiane, solo Sara Errani e Camila Giorgi, entrambe dall’altra parte ed impegnate stanotte con Venus Williams una e Iga Swiatek l’altra. Partenza subito piuttosto complicata per Cocciaretto, che nel terzo game, da 40-0, si ritrova ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) Si conclude al primo turno, in maniera per certi versi inaspettata, il torneo di. La ventenne marchigiana, che avevato le qualificazioni a Dubai, viene estromessa indalla tedesca, che vince con il punteggio di 3-6 6-4 6-4 in due ore e 7 minuti. Per l’attuale numero 127 del mondo, che fino allo Yarra Valley Classic della settimana scorsa non aveva vinto un match a livello WTA o Slam da un anno e mezzo, al secondo turno sfiderà la ceca Karolina Muchova. Rimangono così in tabellone, delle italiane, solo Sara Errani e Camila Giorgi, entrambe dall’altra parte ed impegnate stanotte con Venus Williams una e Iga Swiatek l’altra. Partenza subito piuttosto complicata per, che nel terzo game, da 40-0, si ritrova ...

