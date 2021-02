‘Amici 20’, è amore tra Rosa Di Grazia e Deddy (ma scatta la scenata di gelosia!) (Di martedì 9 febbraio 2021) La ventesima edizione di Amici è all’insegna dell’amore. Tutti i ragazzi del talent infatti si ritrovano ad abitare sotto lo stesso tetto 24 ore su 24 ed inevitabilmente, si stringono rapporti anche al di là dell’amicizia. Questo è quanto avvenuto tra Aka7even e Martina Miliddi, tra Sangiovanni e Giulia Stabile e ora anche tra Deddy e Rosa Di Grazia. Cantante lui, ballerina lei, i due hanno sempre avuto un bel rapporto sin dall’ingresso di Deddy nella scuola. Nelle ultime settimane, però, complice anche l’eliminazione di Riccardo Guarnaccia (grande amico di Rosa), i rapporti si sono evoluti. La ballerina si è avvicinata sempre più a Deddy, con grande piacere del ragazzo che non ha disdegnato le sue attenzioni. Negli scorsi giorni, i due erano stati notati dai ... Leggi su isaechia (Di martedì 9 febbraio 2021) La ventesima edizione di Amici è all’insegna dell’. Tutti i ragazzi del talent infatti si ritrovano ad abitare sotto lo stesso tetto 24 ore su 24 ed inevitabilmente, si stringono rapporti anche al di là dell’amicizia. Questo è quanto avvenuto tra Aka7even e Martina Miliddi, tra Sangiovanni e Giulia Stabile e ora anche traDi. Cantante lui, ballerina lei, i due hanno sempre avuto un bel rapporto sin dall’ingresso dinella scuola. Nelle ultime settimane, però, complice anche l’eliminazione di Riccardo Guarnaccia (grande amico di), i rapporti si sono evoluti. La ballerina si è avvicinata sempre più a, con grande piacere del ragazzo che non ha disdegnato le sue attenzioni. Negli scorsi giorni, i due erano stati notati dai ...

