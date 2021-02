Variante Covid | i vaccini proteggono ma con efficacia ridotta

Agenzia_Ansa : Primi dati sui #vaccini #AstraZeneca, efficace al 10% sulla variante sudafricana #ANSA - StefanoFeltri : La grande emergenza rimossa: la variante di Covid avanza Fate una pausa dai tweet spiritosi sulle consultazioni pe… - RobertoBurioni : La 'variante inglese', molto più contagiosa, richiede precauzioni ancora più rigorose. - d_essere : Covid-19: il Sudafrica sospende il suo programma di vaccinazione AstraZeneca Il vaccino britannico offrirebbe 'prot… - radio_milano : RT @Agenzia_Ansa: Primi dati sui #vaccini #AstraZeneca, efficace al 10% sulla variante sudafricana #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Covid

Ancora in crescita i ricoverati diin Umbria, dunque, a oggi 500, 16 in più di ieri, 77 dei ... Labrasiliana è ormai in Italia, mettendo in ginocchio prima Perugia e poi 64 comuni umbri. ..."Lainglese del19 è sicuramente più contagiosa, ma non più patogena". Lo dice all'ANSA Stefano Menzo, direttore del Laboratorio di Virologia dell'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, dopo ..."Il sindaco - spiega - per l'esercizio delle sue funzioni percepisce una indennità che varia a seconda della popolazione del Comune amministrato. Questa viene corrisposta mensilmente per 12 mesi.La variante “brasiliana” sembra più contagiosa del virus ... l’avamposto di difesa della Toscana per bloccare l’avanzata delle maledette varianti al covid, per questo Stiamo chiedendo al governo ...