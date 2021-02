Tesla e bitcoin: sarà possibile acquistare con criptovaluta? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il fondatore di casa Tesla decide di investire 1,5 miliardi in bitcoin. La sua mossa forse cambierà la storia della valuta digitale Chissà se la mossa di Elon Musk di casa Tesla non rappresenti un cambiamento epocale nella storia della moneta virtuale, incoraggiando magari anche altri imprenditori ad condividere ambiziosamente l’idea. Erano già alcuni giorni che Elon Musk ribadiva sul suo profilo Twitter l’ interesse per il bitcoin, inserendo anche il sito della criptovaluta in bio su Twitter. Successivamente Musk ha proprio deciso di investire 1,5 miliardi di dollari, con l’idea in futuro di iniziare ad accettare pagamenti in tale moneta. Da quel momento la moneta sul coindesk è schizzata a livelli record. Il bitcoin, il cui prezzo negli ultimi mesi era già in ripresa, ha ... Leggi su zon (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il fondatore di casadecide di investire 1,5 miliardi in. La sua mossa forse cambierà la storia della valuta digitale Chissà se la mossa di Elon Musk di casanon rappresenti un cambiamento epocale nella storia della moneta virtuale, incoraggiando magari anche altri imprenditori ad condividere ambiziosamente l’idea. Erano già alcuni giorni che Elon Musk ribadiva sul suo profilo Twitter l’ interesse per il, inserendo anche il sito dellain bio su Twitter. Successivamente Musk ha proprio deciso di investire 1,5 miliardi di dollari, con l’idea in futuro di iniziare ad accettare pagamenti in tale moneta. Da quel momento la moneta sul coindesk è schizzata a livelli record. Il, il cui prezzo negli ultimi mesi era già in ripresa, ha ...

