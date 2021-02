“Succederà stasera”. GF Vip, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, la decisione è presa. Lo faranno in diretta davanti a Alfonso Signorini (Di lunedì 8 febbraio 2021) Poche ore alla diretta del Grande Fratello e tanta carne al fuoco. Una settimana durissima quella appena trascorsa, segnata dalla morte di Lucas, fratello di Dayane Mello scomparso a seguito di un terribile incidente stradale. Aria pesante ma la voglia di sorridere ha poi preso il sopravvento. Grande protagonista Tommaso Zorzi che nei giorni scorsi è stato al centro di pesanti critiche. Nei giorni scorsi aveva imbastito un discorso, diventato poi decisamente hot, insieme ai coinquilini Dayane Mello, Andrea Zelletta e Andrea Zenga. Per chi non avesse seguito aveva deciso di fare una confidenza davvero spinta, proprio perché non riesce più a tenersi tutto per sé. Sta attraversando un vero e proprio momento di astinenza ed è pronto a risolvere questo problema con una decisione clamorosa. Tommaso ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Poche ore alladel Grande Fratello e tanta carne al fuoco. Una settimana durissima quella appena trascorsa, segnata dalla morte di Lucas, fratello di Dayane Mello scomparso a seguito di un terribile incidente stradale. Aria pesante ma la voglia di sorridere ha poi preso il sopravvento. Grande protagonistache nei giorni scorsi è stato al centro di pesanti critiche. Nei giorni scorsi aveva imbastito un discorso, diventato poi decisamente hot, insieme ai coinquilini Dayane Mello, Andrea Zelletta e Andrea Zenga. Per chi non avesse seguito aveva deciso di fare una confidenza davvero spinta, proprio perché non riesce più a tenersi tutto per sé. Sta attraversando un vero e proprio momento di astinenza ed è pronto a risolvere questo problema con unaclamorosa....

