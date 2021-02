Sarri al Napoli, Cassano: «Non torna in corsa poi con De Laurentiis…» (Di martedì 9 febbraio 2021) Antonio Cassano parla delle voci che vorrebbero un ritorno di Maurizio Sarri al Napoli: ecco le parole dell’ex attaccante del Milan Antonio Cassano, in diretta Twitch con Bobo Vieri, Adani e Ventola, parla delle voci che vorrebbero Sarri di nuovo al Napoli. Sarri – «E’ un allenatore che non torna in corsa. Ha bisogno di tempo per iniziare dal ritiro a lavorare. In più il rapporto si è interrotto con De Laurentiis. L’unico che oggi può andare a Napoli in corsa è Spalletti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Antonioparla delle voci che vorrebbero un ritorno di Maurizioal: ecco le parole dell’ex attaccante del Milan Antonio, in diretta Twitch con Bobo Vieri, Adani e Ventola, parla delle voci che vorrebberodi nuovo al– «E’ un allenatore che nonin. Ha bisogno di tempo per iniziare dal ritiro a lavorare. In più il rapporto si è interrotto con De Laurentiis. L’unico che oggi può andare ainè Spalletti». Leggi su Calcionews24.com

