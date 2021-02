Raised By Wolves – Una Nuova Umanità: su Sky Atlantic debutta la serie di Ridley Scott con protagonisti due androidi alla conquista di un nuovo pianeta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Raised By Wolves E’ arrivata l’ora di colonizzare un nuovo pianeta. Stasera alle 21.15, su Sky Atlantic, parte la prima stagione di Raised By Wolves – Una Nuova Umanità, la serie tv sci-fi di HBO Max prodotta da Ridley Scott, già alla guida di successi cinematografici come Blade Runner, Alien e The Martian. Strutturata in 10 episodi, la narrazione si concentra sugli sforzi di una comunità per crearsi una Nuova esistenza sul pianeta Kepler-22b. Elemento che darà il via a diversi colpi di scena. Raised By Wolves: trama e anticipazioni In primis, i telespettatori conosceranno Madre (Amanda Collin) e ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 8 febbraio 2021)ByE’ arrivata l’ora di colonizzare un. Stasera alle 21.15, su Sky, parte la prima stagione diBy– Una, latv sci-fi di HBO Max prodotta da, giàguida di successi cinematografici come Blade Runner, Alien e The Martian. Strutturata in 10 episodi, la narrazione si concentra sugli sforzi di una comunità per crearsi unaesistenza sulKepler-22b. Elemento che darà il via a diversi colpi di scena.By: trama e anticipazioni In primis, i telespettatori conosceranno Madre (Amanda Collin) e ...

