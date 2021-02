Perde il portafoglio in Antartide e lo recupera 53 anni dopo (Di lunedì 8 febbraio 2021) recuperare un portafoglio smarrito è sempre un sollievo. Ma quando passano più di 50 anni il ritrovamento si trasforma in un aneddoto divertente con tinte nostalgiche. La storia di Paul Grisham Poche ore fa Paul Grisham, un cittadino statunitense di 91 anni, ha ricevuto a casa il portafoglio che aveva perso in Antartide a fine anni '60. Grisham era partito nell'ottobre del 1967 per una missione nella stazione della Marina degli USA in Antartide. All'epoca lavorava come meteorologo. La missione durò 13 mesi, al termine dei quali l'uomo tornò a casa sua in California. Il viaggio di ritorno dovette effettuarlo senza portafoglio, che aveva smarrito in qualche angolo nascosto della base militare. Parecchi anni più tardi ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 8 febbraio 2021)re unsmarrito è sempre un sollievo. Ma quando passano più di 50il ritrovamento si trasforma in un aneddoto divertente con tinte nostalgiche. La storia di Paul Grisham Poche ore fa Paul Grisham, un cittadino statunitense di 91, ha ricevuto a casa ilche aveva perso ina fine'60. Grisham era partito nell'ottobre del 1967 per una missione nella stazione della Marina degli USA in. All'epoca lavorava come meteorologo. La missione durò 13 mesi, al termine dei quali l'uomo tornò a casa sua in California. Il viaggio di ritorno dovette effettuarlo senza, che aveva smarrito in qualche angolo nascosto della base militare. Parecchipiù tardi ...

