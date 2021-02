Noemi a Sanremo per scoprire dentro di sè la forza di rinnovarsi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Noemi sarà in gara al 71° Festival di Sanremo con il brano “Glicine” scritto dalla giovane e talentuosa Ginevra Lubrano, Francesco Fugazza, Tattroli e Dario Faini che ne ha curato anche la produzione con il suo team di producer chiamato Dorado Inc. e i Muut. L’artista torna sul palco dell’Ariston forte di un rinnovamento profondo che l’ha portata a esplorare sonorità diverse, colori inediti della sua voce e collaborare con nuovi autori come Ginevra. Classe 1993, Ginevra è una delle cantautrici più promettenti della nuova scena, un connubio unico di raffinatezza, sensibilità e freschezza che ha saputo tradurre in canzoni le emozioni e le esperienze che Noemi ha condiviso. Come il glicine, pianta rampicante dalla fioritura delicata, ma in grado di piegare nel tempo il ferro, e dalle radici robuste, così la donna cantata da ... Leggi su domanipress (Di lunedì 8 febbraio 2021)sarà in gara al 71° Festival dicon il brano “Glicine” scritto dalla giovane e talentuosa Ginevra Lubrano, Francesco Fugazza, Tattroli e Dario Faini che ne ha curato anche la produzione con il suo team di producer chiamato Dorado Inc. e i Muut. L’artista torna sul palco dell’Ariston forte di un rinnovamento profondo che l’ha portata a esplorare sonorità diverse, colori inediti della sua voce e collaborare con nuovi autori come Ginevra. Classe 1993, Ginevra è una delle cantautrici più promettenti della nuova scena, un connubio unico di raffinatezza, sensibilità e freschezza che ha saputo tradurre in canzoni le emozioni e le esperienze cheha condiviso. Come il glicine, pianta rampicante dalla fioritura delicata, ma in grado di piegare nel tempo il ferro, e dalle radici robuste, così la donna cantata da ...

SMSNEWSOFFICIAL : NOEMI IN GARA AL 71° FESTIVAL DI SANREMO CON IL BRANO GLICINE - SpettacoliNEWS : @noemiofficial a #Sanremo2021 con 'Glicine' - NoemiAddicted : RT @NoemiAddicted: Sanremo 2018. Noemi canta 'Non smettere mai di cercarmi' #3yearsago - _noemi_asta_ : RT @amaricord: Oggi si commemora la fuga di Bugo dal palco di Sanremo, un anno di 'che succede? chi si è sentito male?', STORIA DELLA TELEV… - noemi_692 : RT @see_lallero: 'Che succede?' (in formato LIS). Da 70° Festival di Sanremo del 7 febbraio 2020 trasmesso su Rai Play. -