Monopattini elettrici - In Spagna non potranno più circolare nelle aree pedonali e sui marciapiedi

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Laha varato una stretta nella circolazione dei. Dal 2 gennaio, la DGT (l'agenzia governativa responsabile delle politiche stradali) ha introdotto nuove regole che impediscono a questi veicoli di mobilità dolce di transitare sui, ma anche in altri punti cittadini, come i tunnel urbani e gli incroci, oltre che sulle strade extraurbane e, ovviamente, sulle tangenziali e le autostrade. Una persona sola, non oltre i 25 km/h. Le nuove norme puntano a migliorare, rendendola più sicura, la convivenzacittà iberiche tra i pedoni e gli utenti dei. Quest'ultimi non possono superare i 25 km/h di velocità, trasportare più di una persona e chi ...

DarioNardella : Da oggi, a Firenze, è obbligatorio indossare il #casco alla guida dei #monopattini elettrici. Io ne ho preso uno a… - genesdegenes : RT @SturlaNews: Leggiamo di un tragico incidente stamane a Genova, Tir ha Investito,causandone la morte, una ragazza che procedeva su un mo… - SturlaNews : Leggiamo di un tragico incidente stamane a Genova, Tir ha Investito,causandone la morte, una ragazza che procedeva… - lifegate : Un intero capitolo della ricerca è dedicato ai monopattini elettrici e ai servizi in sharing. - BagueraDaniela : RT @Darsch1980: La stessa dei banchi a rotelle, dei monopattini elettrici, di camici siringhe, e tutto ciò pensato e comprato dalla task fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Monopattini elettrici

E quindi anche in Italia l'uso deiè cresciuto. E non sono mancati appunto gli incidenti e parecchio si è discusso per esempio sulla velocità che alcuni tipipossono raggiungere.... e l'interscambio tra mezzi sostenibili (treno, bus, bici e) in particolare nelle stazioni Principe e Brignole. Introducendo un "servizio pubblico on demand" di motorinia ...Si riaccende la polemica sui monopattini elettrici, incidente mortale a Genova, è la seconda vittima in Italia. Ed è di nuovo allarme sicurezza.Incidente mortale lunedì mattina a Genova, al quartiere Marassi. Una donna di 34 anni, sposata, con figli, è stata travolta da un tir mentre ...