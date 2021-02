Lo sfogo delle figlie dell’ex giocatore Jonathan Bachini a Non è la D’Urso: «Cancellate come i figli di Walter Zenga» (Di lunedì 8 febbraio 2021) . Un altro caso di rapporto tormentato tra padri e figli che vede protagonista un calciatore si è aperto durante la diretta di domenica sera nel salotto di Barbara D’Urso. Si chiamano Asia e Sandy e sono due delle tre figlie dell’ex calciatore di Juventus, Udinese Parma e Brescia Jonathan Bachini, squalificato a vita dal mondo del calcio per doping. Le due sorelle ospiti a Live non è la D’Urso, hanno dichiarato di aver perso ogni contatto con il padre. «Siamo state Cancellate da nostro padre come quelli di Walter Zenga – si sono sfogate da Barbara D’Urso – non lo sentiamo da tre anni. Da quando sta con questa nuova compagna è completamente ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 8 febbraio 2021) . Un altro caso di rapporto tormentato tra padri eche vede protagonista un calciatore si è aperto durante la diretta di domenica sera nel salotto di Barbara. Si chiamano Asia e Sandy e sono duetrecalciatore di Juventus, Udinese Parma e Brescia, squalificato a vita dal mondo del calcio per doping. Le due sorelle ospiti a Live non è la, hanno dichiarato di aver perso ogni contatto con il padre. «Siamo stateda nostro padrequelli di– si sono sfogate da Barbara– non lo sentiamo da tre anni. Da quando sta con questa nuova compagna è completamente ...

