James Dean | i 90 anni di un ribelle dal destino tragico

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 8 febbraio 2021) L'8 febbraio 1931, nasceva, diventato, grazie a Gioventù Bruciata, il simbolo della sofferenza e del disagio giovanili per eccellenza. Quando nacque a Marion, in una fattoria dell'Indiana, nessuno poteva prevedere chesarebbe diventato chi è diventato: uno degli attori più brillanti della sua generazione, capace pur nella sua brevissima carriera, di assurgere a simbolo della sua generazione, un immortale della settima arte. La sua tragica scomparsa lo fece diventare mito, ma probabilmente già era destinato ad esserlo, e non solo per il suo straordinario talento ma per aver donato il suo spigoloso volto, le sue fattezze feline, a quel Jim Stark di Gioventù Bruciata, che ancora oggi è il simbolo di ribellione giovanile per eccellenza, al di …