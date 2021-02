Ilenia, sgozzata e uccisa a 46 anni. Il marito e la figlia erano appena usciti di casa (Di lunedì 8 febbraio 2021) È giallo per la morte di Ilenia Fabbri, 46 anni: la donna è stata trovata morta, sgozzata, poco prima dell’alba di sabato in un vano cucina nel suo appartamento di via Corbara alle porte del centro di Faenza, nel ravennate. Un delitto consumatosi in una manciata di minuti, forse un quarto d’ora: il tempo passato tra l’uscita da casa di ex marito e figlia della vittima (intorno alle 5.30-5.45) e le 6, quando l’amica della figlia, ospite nella casa, ha detto di aver sentito urla e rumori. “Non dovevo andare via e lasciarla da sola, è tutta colpa mia”, le parole della figlia Arianna, disperata, secondo quanto scrive Repubblica. Gli inquirenti sono tornati in mattinata per compiere nuovi rilievi nell’abitazione alla ricerca di materiale ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) È giallo per la morte diFabbri, 46: la donna è stata trovata morta,, poco prima dell’alba di sabato in un vano cucina nel suo appartamento di via Corbara alle porte del centro di Faenza, nel ravennate. Un delitto consumatosi in una manciata di minuti, forse un quarto d’ora: il tempo passato tra l’uscita dadi exdella vittima (intorno alle 5.30-5.45) e le 6, quando l’amica della, ospite nella, ha detto di aver sentito urla e rumori. “Non dovevo andare via e lasciarla da sola, è tutta colpa mia”, le parole dellaArianna, disperata, secondo quanto scrive Repubblica. Gli inquirenti sono tornati in mattinata per compiere nuovi rilievi nell’abitazione alla ricerca di materiale ...

