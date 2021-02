Il Presidente dell’Enpam | Alberto Oliveti | all’Eurispes | “Per la Sanità è l’ora dei professionisti”

Leggi su leurispes

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Videointervista ad, Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri. Tra pubblico e privato vince il professionalismo. Dopo la pandemia largo a chi sa fare, se da medico dovesse misurare la temperatura al corpo malato dellaitaliana, il termometro cosa segnerebbe? Segnerebbe, al di là dell’aumento del rialzo termico determinato dall’impatto del Covid-19, l’esistenza di una febbricola persistente, alla quale per crisi si aggiungono dei picchi riferibili all’impatto pandemico. «Il Sistema Sanitario Nazionale – ha detto Lei tempo fa – non può essere governato dal dirigismo statalista o dal managerialismo stile aziendale». Qual è la terza via secondo Lei? Certo, non può essere ...