Governo: Salvini lima dossier per Draghi, 'sui migranti ok leggi Ue' e lancia metodo Bertolaso (2) (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - Intanto, sul tema dell'emergenza sanitaria tira fuori il modello Bertolaso, che al Pirellone gestisce la campagna vaccinale: "C'è un modello lombardo che è il più avanzato dal punto di vista della messa in sicurezza della popolazione, delle vaccinazioni. Proporremo a Draghi il modello Bertolaso". E' questo il secondo punto che alla vigilia del secondo round di consultazioni Salvini sottolinea nel dossier per Draghi. Sui vaccini, a scanso di equivoci, Salvini fa a tempo ad aggiungere che si vaccinerà anche lui, stavolta senza citare il via libera (ricevuto?) del suo medico di famiglia: "Da 47enne aspetterò serenamente il mio turno che penso non arriverà prima di giugno-luglio a occhio". A spiegare come la Lega sia disponibile a tutto campo interviene la ...

