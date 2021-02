"Gioco per il popolo bielorusso, contro Lukashenko". Intervista a Katsiaryna Snytsina (Di lunedì 8 febbraio 2021) Non le parole: in campo contano solo i tiri a canestro e Katsiaryna Snytsina ne ha fatti davvero tanti prima di diventare capitano della nazionale femminile bielorussa di basket. Oggi però la ragazza di un metro e 88, nata nel 1985 da padre bielorusso e mamma kazaka, non conta più solo i punti per la vittoria, ma il numero di arrestati delle ultime proteste contro il regime di Aleksandr Lukashenko, perché “nel Paese è in corso una guerra civile. E non è un Gioco”. Katsiaryna, i canali allineati al Governo Lukashenko rimangono sempre attenti alle vostre imprese e riportano dell’ultima sfida che affrontate in questi giorni: “comincia la bor’ba, la lotta per il campionato d’Europa”. Lei invece sta usando la parola “lotta” per altro ultimamente. La ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Non le parole: in campo contano solo i tiri a canestro ene ha fatti davvero tanti prima di diventare capitano della nazionale femminile bielorussa di basket. Oggi però la ragazza di un metro e 88, nata nel 1985 da padree mamma kazaka, non conta più solo i punti per la vittoria, ma il numero di arrestati delle ultime protesteil regime di Aleksandr, perché “nel Paese è in corso una guerra civile. E non è un”., i canali allineati al Governorimangono sempre attenti alle vostre imprese e riportano dell’ultima sfida che affrontate in questi giorni: “comincia la bor’ba, la lotta per il campionato d’Europa”. Lei invece sta usando la parola “lotta” per altro ultimamente. La ...

Linkiesta : Il tavolo politico è saltato, nessuno potrà ricomporre il vecchio gioco, abbiamo un leader forte e l’intelaiatura d… - carlaruocco1 : Per ogni risposta mancata una punizione. Fino al gesto estremo, il suicidio. Un ragazzino è stato salvato nei giorn… - NicolaPorro : Chi prende in giro il predellino di #Conte, fa il suo gioco. @DelpapaMax spiega perché l'avvocato del popolo potreb… - Sanson538 : 'Gioco per il popolo bielorusso, contro Lukashenko'. Intervista a Katsiaryna Snytsina (di M. Iaccarino) - shortaras : @Alessan77911014 Ma infatti penso che in generale per un gioco bisognerebbe darsi una ridimensionata. -