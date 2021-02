Eurozona | indice Sentix torna in negativo

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) –a indebolirsi il sentiment degli investitori in Europa, dopo il dato positivo di gennaio, l'unico da inizio pandemia. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istitutotedesco, che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulla fiducia degli operatori borsistici in, l'è sceso a febbraio a -0,2 punti dai +1,3 punti di gennaio. Il dato è peggiore delle attese degli analisti, che erano per un miglioramento fino a 1,9 punti. Peggiora marginalmente anche il sentiment sulle condizioni correnti che si porta a -27,5 punti dai -26,5 precedenti, mentre l'delle aspettative rallenta a +31,5 punti dai +33,5 del mese precedente.