Europa League: Molde-Hoffenheim si giocherà in campo neutro. La città scelta è Villarreal (Di lunedì 8 febbraio 2021) A causa delle restrizioni del governo tedesco, la sfida tra Molde e Hoffenheim, valida per l’andata dei sedicesimi di Europa League e in programma giovedì 18 febbraio, come riporta il comunicato UEFA si giocherà all’Estadio de la Cerámica di Vila-real. Foto: Twitter UEFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 febbraio 2021) A causa delle restrizioni del governo tedesco, la sfida tra, valida per l’andata dei sedicesimi die in programma giovedì 18 febbraio, come riporta il comunicato UEFA siall’Estadio de la Cerámica di Vila-real. Foto: Twitter UEFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

