ELF CIV | Luca Agostinelli in PreMoto3 con il M&M Racing Team

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il M&M Management, squadra campionessa in carica del CIVcon Cristian Lolli , ha reso noto il primo dei piloti che scenderanno in pista in questo 2021 nella categoria riservata ...

zazoomblog : ELF CIV: Nicola Settimo passa in SSP600 con il team Rosso Corsa - #Nicola #Settimo #passa #SSP600 #Rosso -

Ultime Notizie dalla rete : ELF CIV

Motosprint.it

: Nicola Settimo passa in SSP600 con il team Rosso CorsaDopo aver disputato una stagione 2020 da assoluto protagonista nella Supersport 300 del Campionato Italiano Velocità, con il titolo sfuggitogli solo all'ultima gara in favore di Manuel Bastianelli , ...Il giovanissimo pilota italo-vietnamita sarà al via della sua seconda stagione nella categoria riservata alle nuove leve del motociclismo tricolore, come portacolori della squadra vincitrice nel 2020 ...Il pilota classe 2000, tra i grandi protagonisti della stagione 2020 della Supersport 300 effettuerà il salto di categoria, passando alla 600 nel team con sede a Castel San Pietro Terme ...