Ecotassa Auto 2021 | cos’è e chi non la deve pagare

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Aiutare l’ambiente e disincentivare l’acquisto di vetture inquinanti che superino i limiti di emissione di CO2: questo l’obiettivo del governo che ha varato, anche per il, tramite la legge di Bilancio, l’sulle, già introdotta nel 2019. Quest’anno, però, ci sono alcune novità.e come funziona Gliveicoli colpiti dalla tassa sono quelli nuovi di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori a 190 grammi per chilometro di anidride carbonica (g/km), acquistati e immatricolati dall’1 gennaio. Da quest’anno – ed è questa la novità – l’importo dovuto sarà calcolato non più sulla base dei valori di omologazione che vengono rilevati col ciclo NEDC (New European Driving Cycle, indotto nel 1992) ma sulla base dei cicli di omologazione WLTP (Worldwide ...