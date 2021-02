Diritti tv Serie A: oggi il giorno cruciale, DAZN parte davanti a Sky (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tra le offerte di Sky e DAZN ballano 90 milioni ma alcuni club sono ancora incerti per i prossimi Diritti tv della Serie A Appuntamento per questo pomeriggio alle 17.30 e, probabilmente, si andrà per le lunghe visto che sul piatto c’è una bella fetta del futuro della Serie A e che tra i club al momento non c’è una linea di condotta comune. Le società riunite in assemblea sono chiamate a votare le offerte al rialzo presentate venerdì da DAZN e Sky per l’acquisizione dei Diritti tv per il triennio 2021-2024. Come riporta La Gazzetta dello Sport, DAZN ha messo sul piatto 840 milioni per 7 partite in esclusiva e 3 in coabitazione, Sky si è fermata a 750 milioni per tutte le gare su piattaforma satellitare, ma dopo lo stop arrivato dal Consiglio di Stato, che vieta ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tra le offerte di Sky eballano 90 milioni ma alcuni club sono ancora incerti per i prossimitv dellaA Appuntamento per questo pomeriggio alle 17.30 e, probabilmente, si andrà per le lunghe visto che sul piatto c’è una bella fetta del futuro dellaA e che tra i club al momento non c’è una linea di condotta comune. Le società riunite in assemblea sono chiamate a votare le offerte al rialzo presentate venerdì dae Sky per l’acquisizione deitv per il triennio 2021-2024. Come riporta La Gazzetta dello Sport,ha messo sul piatto 840 milioni per 7 partite in esclusiva e 3 in coabitazione, Sky si è fermata a 750 milioni per tutte le gare su piattaforma satellitare, ma dopo lo stop arrivato dal Consiglio di Stato, che vieta ...

infoitsport : Dazn o Sky? La Serie A assegna i diritti per i prossimi tre anni - hassanh55677698 : RT @repubblica: Dazn o Sky? La Serie A assegna i diritti per i prossimi tre anni - GiacomoSgobba : RT @AvvBiancoNero: Ma voi,esattamente, @realvarriale quale servizio pubblico svolgete? @RaiSport 1000 addetti per un campionato che senza l… - repubblica : Dazn o Sky? La Serie A assegna i diritti per i prossimi tre anni - zazoomblog : Diritti Tv Champions (121 su 137) 2021-24 a Sky ora la partita sulla Serie A - #Diritti #Champions #2021-24… -