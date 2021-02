"Dal Vaffa al verde per non morire". Renato Farina e Beppe Grillo, "il furbetto del giardinetto" (Di lunedì 8 febbraio 2021) Beppe Grillo è tornato quello che sei anni fa si tuffò e nuotò come una foca traversando lo stretto di Messina a nuoto. Aveva sessantacinque anni, un fisico più somigliante al cotechino che al merluzzo, detto anche pesce veloce del Baltico, ma l'impresa riuscì e suscitò universale ammirazione. Il M5S non ha mai avuto, a parte il Vaffa, alcuna linea politica, ma almeno allora si guadagnò grazie al suo fondatore una linea di galleggiamento. Be', addio galleggiamento in questi ultimi mesi: i suoi leader non trovano neanche un'insenatura gentile dove spiaggiarsi dignitosamente. Annaspano mordendosi tra loro nella loro morta gora. Un disastro. Poteva provare a rimediare solo il vecchio comico, con qualche virata con la maschera e le pinne. Fatto. Grillo ha cambiato il colore dei grillini, notoriamente giallo. D'ora in poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021)è tornato quello che sei anni fa si tuffò e nuotò come una foca traversando lo stretto di Messina a nuoto. Aveva sessantacinque anni, un fisico più somigliante al cotechino che al merluzzo, detto anche pesce veloce del Baltico, ma l'impresa riuscì e suscitò universale ammirazione. Il M5S non ha mai avuto, a parte il, alcuna linea politica, ma almeno allora si guadagnò grazie al suo fondatore una linea di galleggiamento. Be', addio galleggiamento in questi ultimi mesi: i suoi leader non trovano neanche un'insenatura gentile dove spiaggiarsi dignitosamente. Annaspano mordendosi tra loro nella loro morta gora. Un disastro. Poteva provare a rimediare solo il vecchio comico, con qualche virata con la maschera e le pinne. Fatto.ha cambiato il colore dei grillini, notoriamente giallo. D'ora in poi ...

