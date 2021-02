Condannati a 30 anni i coniugi che fecero esplodere un cascinale uccidendo tre pompieri

(Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI - Sono statia 30, oltre alla interdizione a vita dai pubblici uffici ed al pagamento di provvisionali per le famiglie delle vittime, GiovVincenti e la moglie Antonella Patrucco per l'esplosione della cascina di Quargnento, nelle campagne alessandrine, avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 novembre 2019, dove morirono tre vigili del fuoco. La stessa pena che era stata chiesta dalla procura per loro, accusati di omicidio plurimo aggravato. Matteo Gastaldo, 46, Marco Triches, 38ed Antonio Candido, 32, facevano parte della squadra dei vigili del fuoco accorsa, dopo un'esplosione, in una. Giunti sul posto avevano allertato il proprietario dell'immobile, GiovVincenti ma, una successiva esplosione, ...

